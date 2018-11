Hannover

Die Staatsanwaltschaft und die Polizei in München ermitteln seit Februar gegen einen 36-jährigen Hilfspfleger aus Polen. Der Mann soll bundesweit, in einem Fall auch in Hannover, Patienten mit Insulin getötet und die Opfer anschließend ausgeraubt haben. Am Dienstag haben die Ermittler eine Zwischenbilanz gezogen. „Wir sind sicher, dass der Mann für sechs Morde, drei versuchte Tötungsdelikte und drei Fälle von gefährlicher Körperverletzung verantwortlich ist“, sagt Anne Leiding von der Staatsanwaltschaft München.

Vier Mal sei der Tatverdächtige seit seiner Festnahme im Februar inzwischen befragt worden. Direkt gestanden habe er die Vorfälle nicht. „Er hat aber in allen Fällen zugegeben, den Betroffenen Insulin verabreicht zu haben“, sagt Leiding. Eine Tötungsabsicht bestreite der Tatverdächtige. Die Ermittlungen der bayrischen Behörden haben zudem ergeben, dass der 36-Jährige aus Habgier gehandelt haben soll. Der Hilfspfleger soll seine Opfer bestohlen haben. „Dabei handelt es sich nicht um große Summen“, sagt die Sprecherin der Staatsanwaltschaft. Mal soll er eine EC-Karte, mal ein wenig Bargeld eingesteckt haben.

Mordserie begann im April 2017

Die Ermittlungen gegen Grzegorz Stanislaw W. waren nach dem Tod eines 87-Jährigen in Ottobrunn bei München ins Rollen gekommen. Am Rosenmontag hatte der Hilfpfleger den Rettungswagen gerufen, weil er seinen Patienten leblos im Bett entdeckt hatte. Als die Polizei den Polen durchsuchte, entdeckten sie bei ihm zwei EC-Karten des Toten samt PIN-Nummern, rund 1200 Euro Bargeld und mehrere Ampullen Insulin.

„Wir können inzwischen seinen Aufenthalt und seine Tätigkeit in Deutschland lückenlos rekonstruieren“, sagt Oberstaatsanwältin Anne Leiding. Seit Mai 2015 war W. als ungelernte Hilfskraft im Rahmen sogenannter 24-Stunden-Betreuungen an insgesamt 68 verschiedenen Haushalten aktiv. Im Januar 2017 wurde dem Verdächtigen aufgrund einer Diabeteserkrankung Insulin zur Einnahme verschrieben. Dabei wurde er, laut Polizei, auch über die Risiken einer Über- und Unterdosierung aufgeklärt. Die Mordserie begann im April.

Hilfspfleger war auch in Hannover tätig

Im Juli 2017 war der Hilfpfleger auch in Hannover tätig. Er soll einen 66-Jährigen betreut haben und für den Tod des Mannes am 30. Juli verantwortlich sein. Noch sind die Ermittlungen gegen den Tatverdächtigen nicht vollständig abgeschlossen. Die Staatsanwaltschaft München rechnet damit, dass die Anklage gegen Grzegorz Stanislaw W. Anfang des nächsten Jahres erhoben werden kann. Wann der Prozess gegen den Hilfspfleger schließlich beginnen wird, ist noch offen.

Von Tobias Morchner