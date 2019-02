Oststadt

Ein 94-Jähriger ist am Freitagabend an den Folgen eines vorangegangenen Verkehrsunfalls gestorben. Der Mann war gegen Mittag mit seinem VW-Golf an der Hohenzollernstraße in der Oststadt gegen zwei geparkte Fahrzeuge gestoßen. Er verstarb wenige Stunden später in der Klinik.

Golf kippt auf die Seite

Bisherigen Erkenntnissen zufolge war der 94 Jahre alte VW-Fahrer stadtauswärts unterwegs, als er nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen zwei geparkte Autos stieß, ehe sein Wagen auf die Seite kippte. Die Rettungskräfte konnten den Mann aus dem umgekippten Auto bergen und ihn reanimieren.

Die Hohenzollernstraße musste wegen des Unfalls für knapp eine Stunde gesperrt werden. Die Polizei geht von einem Krankheitsfall aus, sucht jedoch Zeugen zu dem Vorfall. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0511 1091888 zu melden.

Von RND/jok