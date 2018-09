Hannover

Personalwechsel im Theater am Küchengarten (TAK) in Linden: Die Kabarett-Bühne am Küchengarten-Platz wird schon seit August wieder vom ehemaligen Geschäftsführer Horst Janzen geleitet. Der Gesellschafter kehrt damit nach sechs Jahren Pause zurück auf den Leitungsposten und übernimmt die Aufgaben des bisherigen Geschäftsführers Nils Wintering. „Der ehemalige Geschäftsführer hat aufgegeben, also bin ich eingesprungen, um das Theater zu erhalten“, sagt Janzen, der zuletzt in Freiburg lebte. Wintering war am Donnerstag nicht zu erreichen. Nun übernimmt Janzen als kommissarischer Leiter und sucht nach einer dauerhaften Lösung. „Der Spielplan ist bis Juni 2020 gesichert, das aktuelle Programm für die neue Saison geht am Freitag in Druck. Parallel suchen wir derzeit einen neuen Geschäftsführer“, sagt Janzen, der das Theater vor seiner Pause mehr als 19 Jahre lang leitete.

Unterstützung erhält Janzen vom Verein Freunde des Kabaretts in Niedersachsen. Der Vorsitzende Hans Overesch berichtete nun, dass der Verein dem Theater pünktlich zum Saisonbeginn nach der Sommerpause neue Schaukästen spendiert hat. „Die alten Kästen waren in die Jahre gekommen und von der Witterung gezeichnet“, schreibt Overesch. Die neuen Kästen haben einen Wert von 3700 Euro und zeigen die Programmhöhepunkte des nächsten Monate.

Zum Saisonauftakt am Freitag, 14. September, tritt Severin Groebner auf. Der Programmtitel des Kabarettisten aus Österreich und Gewinner des renommierten Salzburger Stier mutet grundsätzlich und skurril an: „Der Abendgang des Unterlands.“ Karten gibt es natürlich im Theater am Küchengarten.

Von Jan Sedelies