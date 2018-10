Hannover

Der Kommunale Seniorenservice lädt am Sonnabend zu einer Dichterschlacht. Bei einem Poetry Slam treten Autoren mit eigenen Texten zum Thema Alter und Altern um die Gunst des Publikums an. Im Festsaal im Alten Rathaus lesen die Performance-Poeten aus Leipzig, Bochum, Hannover und Braunschweig für den guten Zweck. Denn den Reinerlös erhält ein neues Theater-Projekt des Kommunalen Seniorenservice Hannover mit Menschen mit geronto-psychiatrischen Erkrankungen. Karten kosten 15 Euro. Restkarten gibt es an der Abendkasse. Los geht’s um 19.30 Uhr.

Von Jan Sedelies