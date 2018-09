Hannover

In einem Dönerimbiss am Mühlenberger Markt ist am Sonnabend ein Feuer in der Küche ausgebrochen. Beim Versuch, die Flammen zu löschen, ist ein Angestellter verletzt worden. Er konnte allerdings ein weiteres Ausbreiten des Feuers verhindern. Dennoch musste die Feuerwehr die Zwischendecke in der Küche aufbrechen, um an alle Glutnester zu kommen.

Die Retter wurden gegen 15.10 Uhr alarmiert und rückten mit 13 Fahrzeugen an. „Alle Gäste und Mitarbeiter konnten sich selbstständig aus dem Lokal retten“, sagt Feuerwehrsprecher Tobias Slabon. Ein 39-Jähriger hatte zudem versucht, das Feuer eigenmächtig zu löschen. „Dies ist ihm auch weitestgehend gelungen“, so Slabon. Allerdings zog sich der Mitarbeiter des Imbisses leichte Verbrennungen an den Händen zu und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Bei der Kontrolle der Küche entdeckte die Feuerwehr mit einer Wärmebildkamera, dass sich noch zahlreiche bis zu 600 Grad Celsius heiße Glutnester in der Dunstabzugshaube und Zwischendecke befanden. Deshalb musste beides mit Brecheisen und Motorsäge aufgebrochen werden, ehe das Feuer gelöscht werden konnte. „Sicherheitshalber wurden auch noch der Schornstein und die Wohnungen über dem Lokal kontrolliert“, sagt Slabon. Doch bis dorthin hatte sich der Brand glücklicherweise noch nicht ausgebreitet.

Erst zwei Stunden später war der Löscheinsatz beendet. Weshalb der Küchenbrand ausgebrochen war, ist noch unklar. Seitens der Feuerwehr wird der entstandene Schaden auf rund 30.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Von pah