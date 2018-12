Aus der Stadt City - Händler ärgern sich über Infostände Die Zahl der Spendensammler in Hannovers Innenstadt wächst. Geschäftsleute beklagen, dass die Mitarbeiter der Infostände immer aufdringlicher werden.

Gegen den Verein Mobile Tierrettung wurde in einigen Bundesländern ein Sammelverbot ausgesprochen – in Niedersachsen nicht. Insgesamt steigt die Zahl der Info- und Sammelstände in den Fußgängerzonen. Quelle: Christian Elsner