Die Polizei sucht Zeugen nach einem Überfall in der Innenstadt in der Nacht zu Donnerstag. Zwei Männer, wahrscheinlich Osteuropäer, hatten einer 29-Jährigen an der Markthalle das Handy abgenommen. Die Frau war in Begleitung zweier Freundinnen auf dem Heimweg vom Maschseefest.