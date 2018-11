Hannover

Die Polizei sucht dringend Zeugen nach einem brutalen Überfall auf einen 43-Jährigen am Dienstag in der Innenstadt. Der Mann war, nach Angaben der Behörde, gegen 23.30 Uhr vom Steintor in Richtung Odeonstraße unterwegs. Dabei nahm der den Weg über den Nikolaifriedhof. Auf dem Gelände wurde er von drei Männern im Alter zwischen 20 und 30 Jahren angesprochen. Sie fragten nach einer Zigarette.

Als der Mann, der zu Gast in Hannover war und sich nicht auskannte, etwas Tabak aus seiner Tasche geholt hatte, bekam er von hinten einen Schlag. Er verlor kurz das Bewusstsein. Als er wieder zu sich gekommen war, bemerkte er, dass seine Brieftasche fehlte. Er verständigte die Polizei. Hinweise zu dem Überfall nimmt die Polizeiinspektion Mitte unter (0511) 1 09 28 20 entgegen.

Von tm