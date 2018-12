Hannover

Der geplante UN-Migrationspakt, der in der kommenden Woche von der deutschen Kanzlerin unterzeichnet werden soll, beschäftigt auch die Mitglieder der Partei Alternative für Deutschland ( AfD) in Niedersachsen. Der Landesverband hatte am Freitagabend zu einer Kundgebung gegen dieses internationale Abkommen auf den Georgsplatz geladen. Mit rund 300 Teilnehmern hatten die Organisatoren gerechnet. Etwa 120 hatten, nach Angaben der Polizei, den Weg in Hannovers Innenstadt gefunden.

Bei kirchlichen Weihnachtsliedern, Bratwurst, Getränken und der Anwesenheit eines größeren Polizeiaufgebotes hatten sich die Teilnehmer gegen 18 Uhr auf dem Platz versammelt. Neben der niedersächsischen Landesvorsitzenden Dana Guth sprach auch der hannoversche Bundestagsabgeordnete der AfD, Jörn König. Nachdem er die öffentlich-rechtlichen Medien gescholten und sowohl die alte als auch die frisch gewählte CDU-Chefin geschmäht hatte, kam er auch auf den Migrationspakt zu sprechen. „Viele unserer Nachbarländer lehnen den Pakt ab: Polen, Österreich, Israel“, sagte König, ohne sich von der geographischen Ungenauigkeit aus dem Konzept bringen zu lassen. Die AfD lehnt den Migrationspakt ab, weil ihrer Auffassung nach er zu „voraussetzungsloser Einwanderung“ führe.

Nach Angaben der Polizei verlief die Veranstaltung friedlich. Einen Versuch, die Veranstaltung zu stören oder sie zu stoppen, fand nicht statt. Gegenproteste waren gar nicht bei der Polizei als zuständige Versammlungsbehörde angezeigt worden. Die Kundgebung war gegen 20 Uhr beendet.

Von Tobias Morchner