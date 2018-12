Hannover

Mehr als 150 verschiedenen Gruppierungen, Parteien, Gewerkschaften und andere Organisationen rufen dazu auf, am Sonnabend in der Innenstadt erneut gegen das geplante Polizeigesetz zu demonstrieren. Die Polizei rechnet mit einer Teilnehmerzahl im mittleren vierstelligen Bereich. Da die Innenstadt am Tag vor dem zweiten Advent traditionell wegen der zahlreichen Einkaufsbummler überfüllt ist, rechnet die Behörde mit erheblichen Verkehrsbehinderungen. Sie rät daher allen Besuchern der Innenstadt, auf öffentliche Verkehrsmittel umzusteigen.

So verläuft der Demozug am Sonnabend. Quelle: Polizei

Die Teilnehmer der Demonstration gegen das neue Polizeigesetz sammeln sich bis 13 Uhr auf dem Opernplatz. Von dort geht es gegen 13.15 Uhr über die Ständehausstraße, den Ernst-August-Platz, Kurt-Schumacher-Straße, Goseriede, Goethestraße, Leibnizufer, Platz der Göttinger Sieben und die Karmarschstraße zurück zum Opernplatz. Dort findet die Abschlusskundgebung statt, auf der unter anderem der Datenschützer Thilo Weichert sprechen soll. Gegen 16 Uhr wird die Veranstaltung voraussichtlich beendet sein.

Die Polizei geht derzeit davon aus, dass die Demonstration ähnlich friedlich verläuft, wie der erste Protest gegen den Gesetzesentwurf Anfang September in Hannover. Damals waren mehr als 10 000 Gegner der Novelle, darunter Linksautonome und Ultragruppen verschiedener Fußballvereine, auf die Straße gegangen. Die Polizei war damals mit einem Großaufgebot vor Ort, musste aber zu keinem Zeitpunkt eingreifen. „Um einen reibungslosen Ablauf der Versammlung zu gewährleisten, werden wir den Aufzug auch diesmal mit einem Polizeieinsatz begleiten“, sagt Einsatzleiterin Gwendolin von der Osten.

Von Tobias Morchner