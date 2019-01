Hannover

Das erste Böllerverbot an Silvester in der Innenstadt ist von den Partygästen in der City weitgehend gut angenommen worden. Die Polizeidirektion Hannover zog am Neujahrsmorgen ein positives Fazit des groß angelegten Präventionseinsatzes. Der Großteil der Feierlichkeiten zum Jahreswechsel sei in der Innenstadt und im Umland von Hannover ruhig von statten gegangen.

Die Stadt Hannover hatte ein Verbot zum Mitführen und Zünden von Böllern und Raketen für weite Teile der Innenstadt verhängt, nachdem es in den vergangenen Jahren insbesondere am Kröpcke und am Opernplatz zu vielen Einsätzen wegen des Missbrauchs von Feuerwerkskörpern gekommen war. Um das Verbot zu überwachen, war die Polizei mit zahlreichen Einsatzkräften in der City unterwegs. Lautsprecherwagen wiesen die Besucher immer wieder auf das neue Verbot hin.

Einige wenige Besucher, die offenbar nichts von dem Verbot gehört hatten, gaben ihre Feuerwerkskörper bereitwillig ab. So wurden etwa 500 Raketen und ebenso viele Böller in den mit Wasser gefüllten Tonnen entsorgt. Einsatzleiterin Gwendolin von der Osten zwar zufrieden mit dem Ergebnis: „Die Mitbürgerinnen und Mitbürger haben im überwiegenden Teil großes Verständnis für die Kontrollen an den Zugängen zur Verbotszone für Feuerwerkskörper gezeigt und waren sehr kooperativ.“

Auch sonst verlief der Jahreswechsel in und um Hannover aus Sicht der Polizei überwiegend friedlich. Zu fortgesetzter Stunde kam es gelegentlich zu Konflikten oder Auseinandersetzungen. Nach Schlägereien in einem Lokal an der Schmiedestraße ( Mitte) und an der Bahnhofstraße in Lehrte wurden insgesamt vier Polizeibeamte verletzt.

