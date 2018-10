Hannover

Auch knapp zwei Wochen nach dem Messerangriff eines 35-Jährigen auf einen zehn Jahre jüngeren Mann an der Stadtbahnhaltestelle Kröpcke dauern die Ermittlungen der Polizei weiter an. Die Beamten suchen Zeugen, die die Tat beobachtet haben. Der mutmaßliche Messerstecher ist derzeit in einer psychiatrischen Klinik untergebracht.

Das 25-jährige Opfer hatte am 7. Oktober um kurz nach 13 Uhr an der Stadtbahnhaltestelle gewartet, um in Richtung Wettbergen zu fahren. Der Täter war gezielt auf den jungen Mann zugegangen und hatte ihn mit einem Messer schwer verletzt. Anschließend flüchtete er, wurde aber kurz darauf in Ricklingen festgenommen. Die Polizei geht davon aus, dass sich die beiden Männer kannten.

Gegen den Angreifer wurde zunächst wegen eines versuchten Tötungsdelikts ermittelt. Inzwischen legen die Polizisten ihm nur noch gefährliche Körperverletzung zur Last. Die Hintergründe des Angriffs sind bislang vollkommen unklar. Hinweise zu den Geschehnissen an der Stadtbahn-Station nimmt die Polizeiinspektion Mitte unter (0511) 1 09 28 20 entgegen.

Von tm