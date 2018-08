Die 34-jährige Frau, die Mitte Juli in Isernhagen-Altwarmbüchen ihren Lebensgefährten erstochen hatte, muss weiter in Untersuchungshaft bleiben. Das hat das Amtsgericht Burgwedel am Donnerstag entschieden. Dem Antrag des Rechtsanwalts der jungen Frau, seine Mandantin habe aus Notwehr gehandelt, folgte das Gericht nicht.