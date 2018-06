Hannover

Ein Wasserschaden in einer Wohnung an der Straße An der Wietze (Isernhagen-Süd) hat in der Nacht zu Freitag zu einem Schwelbrand geführt. Ein Nachbar hatte den piependen Rauchmelder gegen 0.45 Uhr bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Die Retter stellten fest: Die betroffene Wohnung in der zweiten Etage war völlig verraucht und stand unter Wasser. „Es war in einen Stromverteilungskasten gelaufen und hatte für einen Kurzschluss gesorgt“, sagt Polizeisprecherin Kathrin Pfeiffer. Verletzt wurde durch den Schwelbrand niemand, der Schaden in der Wohnung wird seitens der Ermittler auf 40.000 Euro geschätzt.

Von Peer Hellerling