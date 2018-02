Youtube-Star JP Kraemer gibt Auto-Tuning-Tipps in Hannover

Hannover. Er ist gerade aus Japan zurückgekehrt. Was ihn da begeistert hat, teilt er jetzt Hunderten Menschen auf der Freizeitmesse ABF am ADAC-Stand in Halle 2 mit: die Rolltreppenkultur. links stehen, rechts gehen. Wahnsinn. Man ahnt in diesem Moment, dass Jean Pierre – genannt JP – Kraemer nicht so oft mit U-Bahnen fährt. Sonst wüsste der 37-Jährige, dass es in Deutschland ganz ähnlich läuft, nur mit Stehen auf der rechten Seite. Aber JP kann man sich ohnehin nicht in einer Straßenbahn vorstellen. Der Mann aus dem Ruhrpott ist wohl Deutschlands bekanntester Autotuner.

Sein Youtube-Kanal „JP Performance“ gilt in Deutschland als einer der erfolgreichsten, wenn es um Autothemen geht. Jetzt war JP Kraemer auf der Messe ABF in Hannover zu Gast. Zur Bildergalerie

Über 1.3 Millionen Abonnenten auf Youtube

Sein Youtube-Kanal „JP Performance“ gilt in Deutschland als einer der erfolgreichsten, wenn es um Autothemen geht. Die über 1,3 Millionen Abonnenten hören auf seine fachliche Einschätzung und lieben seine teils waghalsigen Fahrmanöver. Erst am Tag zuvor hat er ein neues Video über seine Nachtfahrt in Tokio online gestellt. Jean Pierres Fangemeinde kennt sich bereits bestens aus. Sie weiß genau, mit welchen Autos er sich gerade beschäftigt und was er gerade macht. Das Video hat nach einem Tag schon über 440 000 Klicks.

Bekannt wurde der Dortmunder mit der TV-Dokusoap „Die PS-Profis – Mehr Power aus dem Pott“ auf Sport 1, welche er noch bis letztes Jahr moderierte. Die Stimmung ist locker und gelassen, und Jean Pierre redet mit seinen Fans wie mit Kollegen in der Kfz-Werkstatt.

Seine Fans schätzen vor allen Dingen seine lebensfrohe und lustige Art. „Ich bin heute gekommen, um ihm als Mensch einfach einmal danke zu sagen“, schwärmt Samuel Voges. Den 21-Jährigen begeistert, wie viele andere aus dem jungen Publikum, die Bodenständigkeit des Autoexperten und seine normale menschliche Art. Seine größtenteils männlichen Fans sehen den Autotuner als Vorbild. Er lebt das Thema Autos wie kein anderer. Außer seinem eigenen Klamotten-Label betreibt Kraemer seit letztem Sommer auch ein Fast-Food-Restaurant, in dem verschiedene Fahrzeuge aus seinem Fuhrpark ausgestellt sind. Wie viele Kraftfahrzeuge er insgesamt besitzt, bleibt unbeantwortet.

Drei Stunden Zeit nimmt sich der Youtuber am Freitag für seine Fans auf der ABF, grinst verschmitzt in jede Selfie-Kamera, antwortet auf jede Frage und unterschreibt alles, was ihm vor die Nase gehalten wird. Harry Lohmann hat ein Foto seines Porsche Cayman mitgebracht, das er von JP signieren lassen will. Eines aber verdirbt ihm die Laune: Die Zukunft des Tunings – JP nennt es die deutsche Autokultur. „Die schafft sich selbst ab. Bald hat keiner mehr Bock mit den störrischen deutschen Gesetzen an Autos zu basteln. In anderen Ländern ist das Montieren eine Frage der Lust, in Deutschland bedeutet das den Fahrzeugstillstand.“ Für Jean Pierres Fangemeinde steht allerdings fest: Solange er sie noch für Autos begeistert, solange lebt für sie auch noch die deutsche Autokultur. Vorgefahren ist Jean Pierre übrigens in einem Audi R 8. Tiefergelegt natürlich.

Von Sophie Richter