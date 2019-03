Hannover

Hannover Helau! Der 28. Karnevalsumzug ist gestartet. Um 13.11 Uhr haben sich Sonnabend die ersten der insgesamt rund 20 Festwagen an der Culemannstraße in Bewegung gesetzt. Mit dabei in einem Mercedes-Cabrio: Oberbürgermeister Stefan Schostok, Bürgermeister Thomas Hermann und Ronny Jackson, Präsident des Komitees Hannoverscher Karneval.

Der Zug ist länger als jemals zuvor. Rund 1500 Karnevalisten in bunten Kostümen bewegen sich nach und nach durch die City, lassen Bonbons in Massen regnen und verteilen freigiebig Kusshände. Acht Spielmannszüge und zahlreiche Fußgänger gehören dem Umzug an. Als Gäste sind einige Vereine aus anderen Teilen Niedersachsens dabei. Außerdem die Schreberjugend und ein Chor der evangelischen Gospel-Gemeinde Christ Embassy.

Zur Galerie Beim 28. Karnevalsumzug in Hannover ziehen am 2. März 2019 rund 1500 Karnevalisten durch die Innenstadt.

Doch das hannoversche Prinzenpaar, Prinz Carsten I. und Prinzessin Tina I., lässt auf sich warten. Zum ersten Mal bildet der Festwagen der Tollitäten den Abschluss des Zuges. „Das haben wir uns in Köln abgeschaut“, berichtet Ernst-August Schrader, Vizepräsident des Komitees. Die Rheinländer wissen schließlich, wie es geht. Die Hannoveraner hoffen nun, dass sich auf diese Weise noch mehr Zuschauer an der Zugstrecke zum Mitfeiern bewegen lassen. Denn so bleibt die Spannung bis zum Schluss.

Die Route der Narren

Von Bärbel Hilbig