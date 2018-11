Hannover

Das neue Steiff-Weihnachtsschaufenster bei Kaufhof am Ernst-August-Platz in Hannover zieht auch in diesem Jahr wieder viel Aufmerksamkeit auf sich. Nicht nur Kinder bleiben stehen, auch viele Erwachsene halten bei den sich bewegenden Kuscheltieren inne, holen die Smartphones raus und fotografieren das aufwendige Arrangement.

In diesem Jahr ist ein Wintersport-Ort die Kulisse des Geschehens. Plüschhasen und -äffchen benutzen den Ski-Lift, Teddys fahren Schlitten, eine Katze baut einen Schneemann – überall lassen sich neue kleine Geschichten entdecken.

Zur Galerie In diesem Jahr ist die Kulisse des Weihnachtsschaufensters bei Kaufhof ein Wintersport-Ort. Impressionen von dem Kuscheltier-Schauspiel.

Das Weihnachtsschaufenster von Steiff hat eine lange Tradition. Nur in ausgewählten Kaufhäusern werden die Kuscheltiere jedes Jahr in der Adventszeit so aufwendig präsentiert. Im vergangenen Jahr waren in Hannover Märchenfiguren zu sehen. Auch eine Zoo-Kulisse wurde bereits aufgebaut.

Aufregung über Schaufenster in Kassel

In Kassel sorgte das Steiff-Schaufenster in diesem Jahr bereits für Aufsehen der anderen Art. Wie die Hessisch/Niedersächsische Allgemeine berichtet, entdeckten Kunden einen weiblichen Plüschhasen, der offenbar an eine Prostituierte erinnerte. Die Häsin lehnte mit Puschel und Strumpfband an einer Straßenlaterne, ein Matrosen-Bär hielt ihr Geldscheine hin – die Häsin schüttelte jedoch den Kopf. Nach einer Beschwerde wurde das Stofftier ausgetauscht.

Von RND/ewo