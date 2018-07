Der erste Kiosktag in Hannover ist gestartet

Aus der Stadt Konzerte, Lesungen, Kaltgetränke - Der erste Kiosktag in Hannover ist gestartet Hannovers erster Kiosktag ist gestartet. Es gibt Konzerte, Lesungen und Kaltgetränke an diesem Wochenende. Höhepunkt dürfte Sonnabendabend der Auftritt von Liedfett am Pfarrlandplatz sein.

So viele Kioske gibt es in Hannover: Die Künstlerinnen Anna Morawek (r.) und Laura Kettler (l.) zeigen ihre Ausstellung am Küchengarten. Quelle: Tim Schaarschmidt