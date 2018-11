Das Verwaltungsgericht Hannover musste sich am Montag mit der Frage befassen, wie viel Lärm Anwohner eines Spielplatzes außerhalb der Nutzungszeiten des Geländes hinnehmen müssen. Geklagt hatte eine Frau, die in Kirchrode neben dem Spielplatz an der Lage-Feld-Straße ein Einfamilienhaus besitzt. Das Verfahren fand auf dem Gelände statt.