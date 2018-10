Hannover

Brandstifter haben in der Nacht zu Sonnabend in Kleefeld ihr Unwesen getrieben. Auf dem Gelände des Stephansstifts an der Kirchröder Straße zündeten sie einen Aufsitzrasenmäher an. Das Gartengerät stand in einem Schuppen. Menschen wurden bei dem Vorfall nicht verletzt.

Ein 41-jähriger Passant hatte kurz nach Mitternacht das Feuer bemerkt und Hilfe geholt. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten den Rasenmäher schnell. Die Flammen beschädigten auch den Geräteschuppen, nicht aber das Hauptgebäude des Stifts. Noch ist unklar, wie hoch der Schaden durch die Tat ist.

Ersten Ermittlungen der Kripo zufolge ist das Feuer vorsätzlich gelegt worden. Die Ermittler suchen Zeugen. Hinweise unter (0511) 1 09 55 55.

Von tm