Hannover

Das Wetter bereitet den Veranstaltern des Kleinen Fests im Großen Garten in Hannover-Herrenhausen Sorgen. Zum Start am Mittwoch ist Regen möglich, weshalb Teile der Vorführungen im Barockgarten eventuell abgesagt werden müssten, sagte eine Sprecherin. Regnet es aber nur ein bisschen, könne alles wie geplant stattfinden. Informationen finden Besucher auf der Internetseite des Fests.

Aktuellen Wetterprognosen zufolge ist es am Abend bewölkt. Gegen 21 Uhr soll es wieder anfangen, zu regnen.

Kleines Fest ist ausverkauft

Im Vorverkauf sind alle Eintrittskarten ausverkauft. Aber am Mittwochabend und an jedem Veranstaltungstag gibt es noch 300 Eintrittskarten an der Abendkasse, die um 17 Uhr öffnet, teilen die Veranstalter mit. An der Abendkasse werden pro Person maximal zwei Karten abgegeben.

Bis am 29. Juli sollen an 16 Abenden mehr als 100 Akrobaten, Artisten, Clowns, Comedians, Zauberer, Musiker, Tänzer, Puppentheaterspieler und Pantomime auftreten. Darunter sind ein Zauberer, wortlose Schatzsucher und Artisten, die sich als Giraffen und Nilpferde verkleiden. Wie fast immer ist auch Künstler Frans Custers dabei, der stumm mit den Gästen flirtet, böse schaut oder Gurken wie Bananen isst.

Für die rund 56.000 Karten gab es in diesem Jahr laut Veranstalter rund 275 000 Vorbestellungen. An jedem Abend sind zudem jeweils 300 Karten verfügbar.

Von dpa/ewo