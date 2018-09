Hannover

Beamte der Autobahnpolizei haben in der vergangenen Woche bei Kontrollen auf der A 2 mehr als 1000 Verstöße geahndet. 742 Autofahrer und 41 Fernfahrer waren mit zu hoher Geschwindigkeit unterwegs. Ein Temposünder fuhr mit 142 Stundenkilometern, obwohl an dieser Stelle nur 60 erlaubt waren.

51 Lastwagenfahrer und 72 Autofahrer hielten sich nicht an den vorgeschriebenen Sicherheitsabstand. 131 Fernfahrer und zwei Autofahrer verstießen gegen das Überholverbot. Zudem telefonierten zehn Lkw-Fahrer und acht Autofahrer während der Fahrt. Die Polizei kündigte an, die Kontrollen auch in diese Woche fortführen zu wollen.

Von tm