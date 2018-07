Hannover

Beamte der Autobahnpolizei und des Zentralen Verkehrsdienstes haben auch in dieser Woche wieder umfangreiche Kontrollen auf der Autobahn 2 zwischen Bad Eilsen und Lehrte-Ost vorgenommen. Dabei ahndeten sie hunderte Verkehrsteilnehmer, die gegen Temolimits und Überholverbote verstoßen hatten.

Allein am Montag und am Dienstag hatten die Einsatzkräfte zwei insgesamt siebenstündige Geschwindigkeitsmessungen in der Baustelle zwischen den Anschlussstellen Lehrte-Ost und Lehrte durchgeführt. Dabei stellten sie 645 Fahrzeuge fest, die gegen das Tempolimit von 60 Stundenkilometern verstoßen hatten. 41 Betroffene waren mindestens 41 Stundenkilometer zu schnell und müssen nun mit einem Fahrverbot rechnen, zehn der Temposünder waren sogar mit mehr als 111 Stundenkilometern in die Messung.

Ein ähnliches Bild zeigte sich bei den kombinierten Geschwindigkeits- und Abstandskontrollen am vergangenen Freitag und heute auf der A 2 in Richtung Berlin an der Anschlussstelle Bad Eilsen. Hier verzeichneten die Einsatzkräfte allein am ersten Tag 19 Lastwagen und 49 Autos, deren Fahrer die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit von 60 Stundenkilometern deutlich überschritten. Die Abstandsmessung brachte 13 Unterschreitungen des Sicherheitsabstandes von Lastwagen und von einem Pkw zu Tage. Außerdem bemerkten die Beamten fünf Autofahrer, die den gesperrten Fahrstreifen befuhren.

Zudem setzte die Polizei bei den Kontrollen auch ein Fahrzeug mit Videotechnik ein. Die Bilanz: 13 Geschwindigkeitsverstöße, ein Abstandsverstoß eines Lkw-Fahrers, drei verbotene Überholmanöver von Lkw-Fahrern sowie ein Autofahrer, der während der Fahrt sein Mobiltelefon nutzte.

Die Polizeidirektion Hannover hat angekündigt auch weiter gezielte Aktionen auf den Autobahnen vorzunehmen, um damit die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer auf den viel befahrenen Strecken von West nach Ost und von Nord nach Süd zu erhöhen.

Von Tobias Morchner