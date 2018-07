Hannover

Für die meisten der 75.000 Fans, die am Dienstag auf das Messegelände strömten, um die Rap-Legende Eminem live zu sehen, war es das erste Mal, dass sie den Rapper aus Detroit auf der Bühne gesehen haben – und vermutlich auch das letzte Mal. Vor seinem Auftritt in Hannover hatte Eminem Deutschland das letzte Mal in 2013 besucht. Aber spielte Eminem auch die Lieblingssongs der Fans? Wir haben uns vor dem Gelände umgehört.

Torben (29) aus Hamburg sagt: „The way I am“ - das ist das Lied, was ich in meiner Jugend gehört habe", erzählt der 29-Jährige. "Früher war er heftiger, ich hoffe, dass er auch noch nen paar Lieder von damals spielt. Ich war noch nie live bei Eminem. Und das ist schon immer ein Wunsch von mir gewesen."

Torben, 29. Quelle: Samantha Franson

Vater Markus (50) ist mit Sohn Luca (20) zum Konzert von Nürnberg nach Hannover gekommen. „Mein Lieblingssong ist „Sing for the moment“. Für mich ist das ein sehr bedeutungsvolles Lied. Mit sehr viel Schweiß und Herzblut. Eminem singt über die Verantwortung, die man als Rapper hat", erklärt der 20-Jährige.

Markus (50) und sein Sohn Lukas (20) Quelle: Samantha Franson

Conny (28) kommt extra aus München für Eminem nach Hannover. Ihr Lieblingssong ist „Stan“. „Eminem ist die Hip-Hop-Legende überhaupt. Man muss ihn einfach mal live gesehen haben“, meint die Münchenerin.

Conny, 28. Quelle: Samantha Franson

Stefanie aus Sögel im Emsland (24) sagt: „Mein Lieblingslied ist „Beautiful“. In dem Lied singt er darüber, dass Menschen sich nicht runtermachen lassen sollen. Ich kenne das Lied schon seit Kindheitstagen und ich finde es einfach toll.“

Stefanie, 24. Quelle: Samantha Franson

Maria (19) aus München sagt: „Ich glaube, dass er aufgrund seines Alters nicht noch mal nach Hannover kommt. Deswegen sind wir von München hergekommen. Mein Lieblingssong von Eminem ist ‚Mockingbird“. Was sie an Eminem fasziniert? „Ich habe durch meinen Bruder schon als Kind Eminem gehört und damit Englisch gelernt.“

Maria, 19. Quelle: Samantha Franson

Schon seit über 10 Jahren ist Claudius aus Frankfurt Eminem-Fan. Sein Lieblingssong ist „Live in a fast Lane“. Meine älteren Brüder haben das immer gehört.“,erzählt der 20-Jährige. "Jetzt wo er nach über zehn Jahren nach Deutschland kommt, dachte ich, ich muss unbedingt nach Hannover.“

Claudius, 20. Quelle: Samantha Franson

Von mga