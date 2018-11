Hannover

Ob melancholischer Pop von Sophie Hunger oder Heavy Metal von Rammstein –Musikfans können sich auch 2019 auf etliche Konzerte in Hannover freuen. Den Auftakt in das Musikjahr machen am 22. Januar die Fantastischen Vier in der Tui Arena.

Kluge Zeilen rappen etwa Dendemann ( 4. Februar) oder Marsimoto (19. Februar), Bosse (26. März) oder Brian Fallon (20. Februar) sorgen für gefühlige Konzertmomente. Ende Mai beginnt dann die Open-Air-Saison mit Shows etwa von Kiss, Casper & Marteria und Lenny Kravitz beim NDR-2-Plaza-Festival. Eine Übersicht über die musikalischen Highlights haben wir hier für Sie zusammengestellt.

Von Kira von der Brelie