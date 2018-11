Hannover

Der November in Hannover hat’s musikalisch in sich. Das Star- und Newcomer-Aufgebot reicht von den Klamauk-Hip-Hoppern der 257ers über den Chartrapper Cro, Liedermacherin Tina Dico bis zu Überlebenskünstlerin Gloria Gaynor („I Will Survive“). Den Überblick über die Highlights und ein paar spezielle Tipps finden Sie hier in der kommentierten Bildergalerie:

Zur Galerie Das sind die wichtigsten Hannover-Konzerte im November 2018.

Von Volker Wiedersheim