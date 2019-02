Eine Frau darf in den Filialen eines Fitnessstudios in Hannover und Laatzen nicht mit Kopftuch trainieren. Sie solle es abnehmen oder das Training beenden, so die Mitarbeiter. Das Thema sorgt für einiges Aufsehen – und auch HAZ-Leser diskutieren darüber. Hier lesen Sie einige ausgewählte Kommentare.