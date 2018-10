Hannover

Auf der Autobahn 2 Richtung Dortmund hat sich am Donnerstagmittag ein Unfall ereignet, an dem auch mindestens ein Lkw beteiligt ist. Der Zusammenstoß geschah gegen 13.40 Uhr am Kreuz Hannover-Buchholz in Fahrtrichtung Dortmund. Nach Angaben der Feuerwehr wurde mindestens ein Mensch in einem Fahrzeug eingeklemmt, ein Rettungshubschrauber ist im Einsatz. Laut Verkehrsmanagementzentrale (VMZ) Niedersachsen ist die A 2 Richtung Westen komplett gesperrt. Die Autofahrer werden gebeten, eine Rettungsgasse zu bilden. Weitere Einzelheiten sind zurzeit nicht bekannt.

Unfall am Morgen bei Langenhagen

Erst am Morgen war ein Toyota nahe der Anschlussstelle Langenhagen auf die Seite gestürzt. Der Fahrer wollte laut Polizei die Spur wechseln und bemerkte im letzten Moment ein neben ihm fahrendes Auto. Durch das Gegenlenken kippte der Kleinwagen um, die drei Insassen wurden leicht verletzt.

Schwerer Lkw-Unfall mit sechs Verletzten

Auf der A 7 waren am Mittwoch fünf Lastwagen ineinander geprallt, weil der hinterste Fernfahrer offenbar ein Stauende übersehen hatte. Der 34-Jährige erlitt lebensgefährliche Verletzungen, fünf weitere Menschen wurden leicht verletzt. Die A 7 bei Großburgwedel musste stundenlang gesperrt werden.

Zur Galerie Schwerer Unfall auf der Autobahn 7 bei Großburgwedel: Fünf Lastwagen sind dort aufeinander gefahren, sechs Insassen wurden verletzt.

