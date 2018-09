Hannover

Massenkarambolage auf der Autobahn 2 Richtung Dortmund: Zwischen dem Kreuz Hannover-Ost und der Anschlussstelle Buchholz sind am Mittwoch sieben Fahrzeuge in einen Unfall verwickelt worden. Nach Polizeiangaben sind darunter fünf Lastwagen, „aber nach jetzigem Stand wurde niemand verletzt“, so Behördensprecher Philipp Hasse.

Durch den Zusammenstoß wurde allerdings Ladung über die komplette Breite der A 2 verteilt, weshalb die drei Fahrspuren gesperrt werden mussten. „Der Verkehr wird zurzeit über den Standstreifen am Unfallort vorbeigeleitet“, so Hasse weiter. Die Unfallursache und wie lange die Bergungsarbeiten andauern werden, ist noch unklar.

Auf der A 2 Richtung Dortmund hat sich bereits ein längerer Stau gebildet. Die Verkehrsmanagementzentrale (VMZ) Niedersachsen empfiehlt, den Bereich weiträumig zu umfahren. Sie rät, ab dem Kreuz Ost auf die A 7 Richtung Hamburg auszuweichen und dort an der Anschlussstelle Mellendorf auf die A 352 abzubiegen, um zurück zur A 2 zu kommen.

Weiterer Lkw-Unfall bei Hämelerwald

Kurz vor Hannover hat sich ungefähr zur selben Zeit ein weiterer Lkw-Unfall ereignet. Nach Angaben der Polizeiinspektion Braunschweig ist zwischen Peine und Lehrte-Hämelerwald ein Lastwagenfahrer ins Heck eines weiteren Lasters geprallt. Der Mann wurde verletzt und im Führerhaus eingeklemmt. Der Abschnitt der A 2 ist laut VMZ zurzeit voll gesperrt.

Bereits am Dienstagabend ist ein Mensch in Höhe der Raststätte Garbsen getötet worden, als er zu Fuß auf der Autobahn unterwegs war. Als der 63-Jährige gegen 20 Uhr plötzlich auf die Fahrbahn trat, konnte der 22-jährige Fahrer eines VW-Transporters nicht mehr ausweichen und erfasste den Mann. Anschließend wurde der Fußgänger von einem 40-Tonner überrollt und starb noch an der Unfallstelle.

