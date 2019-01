Hannover

Bei einem Unfall auf der Autobahn 7 ist am Donnerstagabend eine Person tödlich verletzt worden. Die genauen Umstände des Unglücks sind noch unklar. Wie die Polizei bestätigte, war zwischen dem Kreuz Kirchhorst und dem Autobahndreiecke Hannover-Ost in Richtung Kassel um kurz vor 22 Uhr eine Person auf die Fahrbahn getreten. Es soll sich um einen Mann handeln, der versucht haben soll die drei Fahrstreifen zu überqueren. Nach HAZ-Informationen handelt es sich um einen Tramper, der in Begleitung eines Kollegen nach einer Mitfahrgelegenheit vom Parkplatz Ahltener Wald die A 7 überquert haben soll. Die Polizei konnte diese Informationen in der Nacht nicht bestätigen.

Dabei wurde der Anhalter von einem Sprinter erfasst, gegen die Mittelschutzplanke geschleudert und tödlich verletzt. Die Polizei sperrte die A 7 wegen der Unfallaufnahme in Richtung Kassel voll. Es kam zu erheblichen Behinderungen. Warum der Mann die Fahrbahn überqueren wollte, ist bislang unklar. Hinweise auf einen Suizid liegen derzeit nicht vor.

Von tm