Hannover

Ein Mann auf dem Europa-Haus hat am Sonnabend einen Großeinsatz der Polizei am Kröpcke ausgelöst. Der Bereich in der Innenstadt musste zeitweise weiträumig abgesperrt werden. Gegen 18.45 Uhr hatte ein 21-jähriger Mann damit gedroht, vom Dach des Hauses zu springen. Etwa zwei Stunden später kam die erlösende Nachricht: Der Mann konnte von den Einsatzkräften von dem Sprung abgehalten werden. Er wird nun in eine psychiatrische Einrichtung gebracht. Die Sperrung konnte aufgehoben werden.

Die Feuerwehr war unter anderem mit zwei Drehleitern vor Ort, auch der Rettungsdienst war in Alarmbereitschaft. Drei psychologisch geschulte Beamte der Polizei verhandelten mit dem 21-Jährigen, um ihn vom Springen abzuhalten. Gleichzeitig hatte die Feuerwehr zwei Sprungkissen in Stellung gebracht. Das siebengeschössige Europa-Haus befindet sich an der Ecke Georg- und Karmarschstraße.

Die Absperrung am Kröpcke musste mehrfach erweitert werden, da renitente Passanten nach Angaben der Einsatzkräfte immer wieder Probleme machen. Mehrere Fußgänger riefen dem 21-Jährigen zu, er solle springen. Viele filmen zudem die Geschehnisse, die Polizei schritt ein und unterband die Versuche immer wieder.

Haben Sie Suizidgedanken?

Dann wenden Sie sich bitte an folgende Rufnummern: Telefon-Hotline (kostenfrei, 24 h), auch Auskunft über lokale Hilfsdienste: 0800 - 111 0 111 (ev.) 0800 - 111 0 222 (rk.) 0800 - 111 0 333 (für Kinder / Jugendliche) www.telefonseelsorge.de

Von pah