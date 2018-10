Hannover

Die Künstler-Werkstatt Atelier two lives Einklang in der Südstadt unterstützt auch in diesem Jahr die HAZ-Weihnachtshilfe. Für die Spendenaktion für Menschen in Not vor Ort haben sich die Atelier-Betreiber und Künstler Silke Klein und Jan Larkins die Aktion „Angezettelt“ ausgedacht. Von nun an können kreative Bürger an der Schläger Straße 29 für sechs Euro Ton-Materialsets erwerben. Diese Sets können für einen besonderen Wunschzettel genutzt werden. Man kann also Wünsche wie Abenteuer, Hoffnung oder Zeit kunstvoll gestalten. Mehrere Wunschzettel können zu einem Mobile modelliert werden. Die gestalteten Sets, die bis zum 2. November im Werkstatt Atelier abgegeben werden, erhalten die im Preis bereits enthaltenen Brände, sowie eine Oxideinfärbung. Am 24. und 25. Oktober können die fertigen gebrannten Exponate abgeholt und veredelt werden. Der Gewinn aus der Gestaltungsaktion wird der HAZ-Weihnachtshilfe gespendet.

Von Jan Sedelies