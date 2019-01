Laatzen

Seit Donnerstag gilt die 78-jährige Adelheit S. aus Laatzen als vermisst. Die Polizei hat jetzt ein Foto der Seniorin veröffentlicht und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte S. ihr Haus am Margeritenweg am Donnerstagvormittag gegen 8.00 Uhr verlassen. Wohin sie wollte, ist nicht bekannt. Bislang ist sie nicht zurückgekehrt. Angehörige meldeten sie am Freitag als vermisst.

Mit diesem Bild sucht die Polizei nach Adelheit S. Quelle: privat

Die Polizei hat sofort mit der Suche nach der Frau begonnen. Ein Erfolg ist bislang ausgeblieben. Adelheid S. leidet unter beginnender Orientierungslosigkeit. Sie ist etwa 1,65 Meter groß und stämmig. Sie hat lockige, graue Haare. Zuletzt war sie bekleidet mit einer dunkelblauen Hose und einem braunen Parker. Außerdem trägt sie eine Brille und hat möglicherweise einen weißen Stoffbeutel bei sich.

Wer die Seniorin gesehen hat oder Hinweise auf ihren Verbleib geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer (0511) 1 09 43 15 beim Polizeikommissariat Laatzen zu melden.

Von tm