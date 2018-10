Drei Mitglieder der sogenannten McDonald’s-Bande, die in zahlreiche Filialen der Fastfoodkette im gesamten Norden eingebrochen haben, müssen in Haft. Das Landgericht Hannover verhängte am Dienstag mehrjährige Strafen, nachdem die Angeklagten zuvor ein Geständnis abgelegt hatten.