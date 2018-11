Hannover

Das neue Polizeigesetz für Niedersachsen wird zwar nicht mehr in diesem Jahr im Landtag verabschiedet werden. Der Protest dagegen läuft allerdings weiter. Um auf die große Demonstration am 8. Dezember auf dem Opernplatz gegen die Gesetzesnovelle aufmerksam zu machen, hängten Aktivisten am Sonntagnachmittag Plakate an die Skulpturen auf dem Platz der Göttinger Sieben vor dem Landtag. Zudem verteilten sie Handzettel an Passanten.

Den Ort für ihren Protest hatten die Gegner des neuen Gesetzes bewusst gewählt. „Vor genau 181 Jahren protestierten die Göttinger Sieben gegen die damalige Aufhebung der Landesverfassung durch König-Ernst-August I. – wir sehen uns in der Tradition dieser sieben Professoren“, sagt Juana Zimmermann, die Sprecherin der Gegner des Gesetzes. Die Aktivisten fordern, dass der geplante Gesetzesentwurf vollständig zurückgenommen wird. „Wir brauchen nicht mehr Sicherheit, das Land ist sicher genug, wie die Kriminalstatistik zeigt“, sagt Zimmermann. Stattdessen setzten sich die Gegner für mehr Bildung und sozial-verträgliche Arbeit ein.

Anfang September waren in Hannover mehr als zehntausend Demonstranten auf die Straße gegangen, um ihren Unmut gegen das neue Gesetz zum Ausdruck zu bringen – darunter auch Anhänger der eigentlich als verfeindet geltenden Ultra-Gruppierungen aus Hannover, Braunschweig und Wolfsburg. Der Protest blieb friedlich.

Von Tobias Morchner