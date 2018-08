Hannover/Langenhagen

Der 15-Jährige, der Ende Juli im Silbersee aus dem Wasser gerettet werden musste, ist am Dienstag „an den Folgen des Badeunfalls“ gestorben, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der Jugendliche war am 24. Juli untergegangen und konnte erst nach einer Viertelstunde wieder an Land gebracht werden. Ersthelfer und Rettungsdienst hatten sofort damit begonnen, den 15-Jährigen zu reanimieren. Der Junge kam dann in die Medizinische Hochschule Hannover (MHH), sein Gesundheitszustand war seit dem Unfall kritisch.

Damit steigt die Zahl der Badetoten im Raum Hannover in diesem Jahr auf fünf, in den anderen vier Fällen starben Männer im Alter zwischen 21 und 79 Jahren. Insgesamt mussten Feuerwehr und DLRG 2018 schon zu sieben schweren Badeunföällen ausrücken, der bislang letzte ereignete sich vergangenen Freitag am Kirchhorster See (Isernhagen). Dort wurde ein 26-Jähriger offenbar von einem 13-Jährigen ins Wasser geschubst und erlitt dabei schwere Kopfverletzungen.

Von pah