Hannover

Der Flughafen Hannover hat seinen Betrieb wieder aufgenommen – wie angekündigt um 6 Uhr morgens. Hunderte Menschen warteten bereits Stunden vor dem offiziellen Betrieb in Schlangen vor den Schaltern. „Es konnte schon vor 6 Uhr eingecheckt werden“, erklärt Flughafensprecher Sönke Jacobsen. Insgesamt seien etwa 80 Flüge von der Sperrung betroffen gewesen. Nicht alle davon seien aber abgesagt worden, einige seien auch nur länger am Boden geblieben. Die erste Maschine starte mit Condor nach Antalya.

Für die Passagiere, die am Flughafen die Nacht verbringen mussten, wurden Feldbetten aufgestellt. Im unteren Geschoss im Ankunftsbereich sitzen auch am frühen morgen noch Menschen auf den Feldbetten. „Ich bin einfach froh, dass es wirklich wieder losgeht – wir hatten schon Angst, dass die Starts noch einmal verschoben werden“, sagt Gabriele Höft, die bereits eine Nacht in der Ankunftshalle verbracht hat.

Bereits um vier Uhr morgens stehen Menschen mit großen Koffern am Hauptbahnhof in Hannover und warten auf den Zug in Richtung Flughafen. 16 Flüge fielen gestern nach Angaben des Onlinedienstes Flightradar24 insgesamt am Flughafen Hannover aus.

Von Tomma Petersen