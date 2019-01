Langenhagen

Die Polizei ermittelt seit dem frühen Sonntagmorgen gegen einen 49-jährigen Handwerker wegen eines versuchten Tötungsdelikts. Er war gegen 1.20 Uhr in einer Wohnung an der Berliner Allee in Langenhagen-Godshorn mit einem Mitbewohner in Streit geraten und hatte diesen schwer verletzt.

In der Folge der Meinungsverschiedenheit kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen beiden Beteiligten, in dessen Verlauf der 49-Jährige seinem Kontrahenten mit einem Messer eine Stichverletzung im Bereich des Oberkörpers zufügte. Ein weiterer, unbeteiligter Bewohner wurde auf die Situation aufmerksam und alarmierte die Rettungskräfte. Während der 49-Jährige durch Schläge seines Widersachers leichte Verletzungen im Gesicht erlitt, kam der 45-Jährige mit einer schweren, aber nicht lebensgefährlichen Stichverletzung zur stationären Behandlung in eine Klinik.

Der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen. Gegen ihn ermitteln Polizei und Staatsanwaltschaft jetzt wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdeliktes. Er soll auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Richter vorgeführt werden. Die Ermittlungen dauern an.

Von Tobias Morchner