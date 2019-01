Langenhagen

Eine Frau aus Madagaskar hat versucht, mit einer Handtasche aus Schlangenleder in Deutschland einzureisen. Der Zoll stoppte die 18-Jährige am vergangenen Mittwoch am Flughafen Langenhagen, das Material stammte von der Nördlichen Madagaskarboa. „Die Schlange ist besonders geschützt und vor dem Aussterben bedroht und somit in ihrer Art gefährdet“, so Oliver Keuck, Sprecher des Hauptzollamtes Hannover. Das Tier ist im Washingtoner Artenschutzübereinkommen aufgelistet.

Die junge Frau war von Madagaskar aus über Äthiopien nach Langenhagen gereist, um in Deutschland als Au-pair-Mädchen zu arbeiten. Der Zoll beschlagnahmte die Handtasche aus Schlangenleder, das Bundesamt für Naturschutz ermittelt nun gegen die 18-Jährige.

Von pah