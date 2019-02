Hannover

Langer Stau in der Rush Hour am Morgen auf dem Messeschnellweg in Hannover: Nach einem Unfall zwischen den Abfahrten Pferdeturm und Weidetor wurden die Fahrbahnen jeweils auf einen Fahrstreifen verengt. Offenbar ist bei der Kollision die Mittelleitplanke abgeknickt.

Die Verkehrsmanagement-Zentrale bittet um besondere Vorsicht beim Fahren in diesem Bereich.

Von ewo/RND