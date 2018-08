Hannover

Die Feuerwehr Hannover ist in der Nacht zu Sonnabend zu einem Brand nach Misburg-Süd ausgerückt. Dort war gegen 2 Uhr nahe der Bahntrasse an der Stahlstraße eine Laube in Flammen aufgegangen. Als die Feuerwehr mit neun Fahrzeugen und zwei Dutzend Einsatzkräften Ort eintraf, stand die etwa zehn mal zwanzig Meter große Laube bereits in Vollbrand. Auch neben der Laube gelagertes Material sowie der Bahndamm hatten schon Feuer gefangen.

Unter Atemschutz gelang es der Feuerwehr, die Flammen einzudämmen. Die Löscharbeiten zogen sich bis 5 Uhr hin. Erschwert wurde die Arbeit der Feuerwehr durch die abgelegene Lage der Laube. Weil die Löschfahrzeuge nicht direkt bis zum Brandort fahren konnten, mussten 200 Meter Schlauchleitung verlegt werden. Während der Löscharbeiten sicherte die Feuerwehr auch drei Gasflaschen, die in der Laube gelagert waren.

Die Brandursache und die Schadenshöhe sind noch unklar. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen. Die Bahnstrecke musste während des Einsatzes für mehr als eine Stunde gesperrt werden.

Von frs/RND