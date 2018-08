Hannover

Nach dem Fund einer Frauenleiche auf einem Spielplatz in der Oststadt von Hannover hat die Polizei einen erneuten Zeugenaufruf gestartet und ein Bild der Getöteten veröffentlicht. Die Beamten suchen Zeugen, die die 63-jährige Susanne M. von Montagabend bis Dienstagvormittag in der Gegend um den Hauptbahnhof, den Raschplatz, der Lister Meile, den Weißekreuzplatz oder in der Gartenstraße gesehen haben.

Die Getötete war etwa 1,60 Meter groß, von untersetzter Statur und hatte graue, nackenlange Haare. Zuletzt trug sie ein dunkles, ärmelloses Kleid sowie offene Damenschuhe und trug eine dunkle Handtasche. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon (0511) 109-5555 entgegengenommen.

Die Leiche von Susanne M. war am Dienstag am Spielplatz an der Gartenstraße entdeckt worden. Eine Obduktion hatte ergeben, dass die Frau einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen ist. Die Nachforschungen der Kripo konzentrieren sich vorerst auf die Obdachlosen- und Pfandflaschensammler-Szene der Stadt. Dort soll sich Susanne M. regelmäßig aufgehalten haben.

Von naw