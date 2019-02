Hannover

Ein mit einer Axt bewaffneter Mann hat am Dienstagabend versucht, einen Supermarkt in Leinhausen zu überfallen. Der Versuch scheiterte an einer standhaften 63-jährigen Angestellten.

Der Mann hatte den Discounter an der Kasseler Straße kurz vor Ladenschluss um 21 Uhr betreten. Er ging auf die 63-Jährige zu, die an der Kasse saß und bedrohte sie mit einer Axt. Anschließend verlangte er die Herausgabe von Bargeld. Als die Kassiererin sich standhaft weigerte, dem Räuber Geld zu übergeben, machte er kehrt und flüchtete in unbekannte Richtung.

Die Polizei sucht nach einem 1,80 Meter großen, schlanken Mann, der wahrscheinlich aus Nordafrika stammt. Er trug eine olivfarbene Tarnjacke mit Kapuze, eine schwarze Jogginghose, schwarze Handschuhe und schwarze Turnschuhe. Hinweise nimmt die Kripo unter (0511) 1 09 55 55 entgegen.

Von tm