Was bringen Hybrid-Autos? Leser testen Passat eine Woche lang

Aus der Stadt Leser-Test - Was bringen Hybrid-Autos? Leser testen Passat eine Woche lang Die Wahl ist entschieden: Eine Familie aus Gehrden wird sieben Tage lang einen Plug-in-Passat fahren. Die Herzigs sind viel mit dem Auto unterwegs – und haben ein Herz für umweltfreundliche Fortbewegung.

Die gebürtige Schweizerin Eva Herzig und ihr Mann Guido Heidloff-Herzig sind viel unterwegs - was man an der Galerie der Schweizer Autobahnvignetten an ihrem alten Passat gut ablesen kann. Quelle: Michael Zgoll