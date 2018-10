Hannover

Beim einem Brand in einer Gartenkolonie in Linden ist am Donnerstag eine Laube zerstört worden. Die Feuerwehr beziffert den Schaden auf rund 35 000 Euro. Die Ursache für das Feuer ist och unklar.

Die Einsatzkräfte waren gegen 12.30 Uhr zu den Lauben am Lindener Berg gerufen worden. Weil ein Hund im Garten des rund 25 Quadratmeter großen Häuschens herum lief, ging die Feuerwehr zunächst davon aus, dass sich die Pächter noch in der Laube aufhielten. Der Verdacht bestätigte sich zum Glück nicht. Die beiden 50 und 57 Jahre alten Kleingärtner erschienen wenig später am Einsatzort und nahmen ihren Hund in Empfang.

Um den Brand zu löschen und alle Glutnester zu beseitigen,musste die Feuerwehr mit Brechwerkzeugen das Dach der Laube abdecken. Gegen 14. 45 Uhr konnten die Brandbekämpfer wieder abrücken. Die Experten der Polizei werden in den nächsten Tagen mit der Suche nach der Brandursache in der Ruine beginnen.

Von tm