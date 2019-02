Hannover

Zivilpolizisten haben in der Nacht zu Donnerstag in Linden-Mitte zwei mutmaßliche Graffiti-Sprayer festgenommen. Die beiden 21 und 28 Jahre alten Verdächtigen sollen die Fassade eines Mehrfamilienhauses an der Egestorffstraße mit Farbe beschmiert haben.

Die Ermittler hatten die Männer gegen 2.30 Uhr beobachtet, wie sie an dem Gebäude mit Spraydosen hantierten. Als die Sprayer die Beamten bemerkten, liefen sie davon. Dabei ließen sie einige der Spraydosen zurück. Nach mehreren hundert Metern hatten die Beamten die Verdächtigen eingeholt. An der Davenstedter Straße nahmen die Fahnder die Flüchtigen fest. Noch in der Nacht durchsuchte die Polizei auf Anordnung der Staatsanwaltschaft die Wohnungen der Männer im Stadtteil Linden-Nord. Dabei stellten sie weiteres Beweismaterial sicher. Anschließend konnten die mutmaßlichen Sprayer in ihren Wohnungen bleiben. Sie müssen sich wegen Sachbeschädigung verantworten.

Von tm