Hannover

Die Polizei sucht Zeugen nach einem Zusammenstoß zweier Radfahrer am Freitagabend in Linden-Mitte. Dabei zog sich ein 55-Jähriger leichte Verletzungen zu. Er war gegen 20.15 Uhr auf seinem Fahrrad auf dem Radweg an der Davenstedter Straße in Richtung Stadteinwärts unterwegs. Vor einem Supermarkt querte ein etwa 50 bis 65 Jahre alter Fahrradfahrer den Radweg und stieß mit dem 55-Jährigen zusammen. Beide Männer stürzten. Der Unfallverursacher stieg anschließend wieder auf sein Fahrrad und flüchtete stadteinwärts, ohne sich um den Verletzten zu kümmern.

Der Mann hat dunkle, lange Haare und einen Vollbart. Er ist kräftig und ungepflegt und trug bei dem Unfall ein braunes Oberteil und eine braune Hose sowie eine Baseball-Kappe. Er war mit einem Herrenfahrrad unterwegs, an dem am Lenker ein Korb montiert ist. Am Gepäckträger waren zwei Satteltaschen angebracht. Hinweise nimmt die Polizei unter (0511) 1091888 entgegen.

Von tm