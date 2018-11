Hannover

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Grotestraße in Linden-Nord sind am Freitagabend zwei Bewohner verletzt worden. Das Feuer war gegen 22.30 Uhr in dem Gebäude im Hinterhof ausgebrochen. Die Ursache steht bislang nicht fest. Die beiden 25 und 31 Jahre alten Bewohner der Räume im ersten Stock des Gebäudes wurden leicht verletzt. Die übrigen Bewohner konnten sich rechtzeitig ins Freie retten. Die Polizei wird in den kommenden Tagen mit den Ermittlungen zur Brandursache beginnen.

Von tm