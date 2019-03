Hannover

Die Polizei sucht nach einem missglückten Raubüberfall in Linden-Süd am Sonntagmorgen dringend Zeugen. Ein 47-Jähriger war gegen 3.45 Uhr auf dem Gehweg an der Charlottenstraße unterwegs. An der Einmündung der Allerstraße stellten sich ihm plötzlich zwei Männer in den Weg und verlangten Geld. Um ihrer Forderung Nachdruck zu verleihen, schlugen und traten die Räuber auf ihr Opfer ein. Der 47-Jährige ließ sich durch die Attacke nicht beirren und setzte sich gegen die beiden Männer zur Wehr. Als ein Anwohner, der vermutlich durch den Lärm auf den Vorfall aufmerksam geworden war, laut aus seinem Fenster rief, ließen die Täter von ihrem Opfer ab und flüchteten.

Von den Angreifern liegt keine genaue Personenbeschreibung vor. Einer von ihnen ist etwa 1,85 Meter groß, ungepflegt und hat eine Glatze. Er trug bei dem Angriff eine weiße Steppjacke. Die Polizei sucht dringend Zeugen, die zur Aufklärung des Falls beitragen können. Insbesondere suchen sie nach dem Anwohner, der das Geschehen möglicherweise von seinem Fenster aus beobachtet hat. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion West unter (0511) 1 09 39 20 entgegen.

Von tm