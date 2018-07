Hannover

Wegen Gleisbauarbeiten am Engelbosteler Damm und Nordstadt-Bahnhof wird in der Nordstadt am kommenden Wochen ein Schienenersatzverkehr (SEV) eingerichtet. So fährt die Stadtbahnlinie 6 zwischen Betriebsbeginn um 5 Uhr am Freitag bis zum Betriebsschluss am Sonntag nur zwischen dem Endpunkt Messe/Ost und der Haltestelle An der Strangriede. Zwischen der Strangriede und dem Endhaltepunkt Nordhafen sind Busse unterwegs. Der Umstieg ist laut Üstra an der Bushaltestelle an der Strangriede möglich. Die Haltestelle Bahnhof Nordstadt kann nicht angefahren werden. Nachts fahren die Busse des SEV am Sonnabend und Sonntag zwischen 0.40 und 4.00 Uhr jeweils zehn Minuten vor der bekannten Abfahrtszeit ab Nordhafen ab.

Die Stadtbahnlinie 11 fährt mit dem Betriebsbeginn am Freitag wieder ihre reguläre Strecke und endet an der Haltenhoffstraße.

Von man